РЭЦ будет продвигать товары Made in Russia в Германии и Великобритании

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках проекта Made in Russia будет продвигать товары не только в Азии, но и в Европе, приоритетные страны - Великобритания и Германия. Об этом сообщила журналистам директор по внешним коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова.
"Мы делаем упор на Азию, а не на Европу, так как это большой рынок, там больше возможностей. Но мы постепенно будем наращивать информационно-рекламное присутствие в Европе для того, чтобы улучшить известность товаров повседневного спроса. Акцент мы будем делать на Великобританию и Германию", - сказала она.
Ранее РЭЦ говорил о готовности продвигать российские товары в Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию, Казахстан и другие.