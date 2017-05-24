Глава Архангельской области предложил снизить нагрузку на бизнес в арктических регионах

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Игорь Орлов в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации предложил ряд мер по социально-экономической поддержке арктических регионов

"В первую очередь, это компенсация нагрузки на бизнес из-за "северных льгот", за счет снижения страховых взносов во внебюджетные фонды. Также предлагаем ввести систему корректирующих коэффициентов при определении финансирования в рамках федеральных госпрограмм для арктических регионов", - сказал Орлов, выступая перед сенаторами.

Он отметил, что эти меры позволят как минимум сформировать конкурентные условия хозяйствования на Севере и обеспечить дифференцированный подход к управлению развитием огромной территории страны.

"Северные" гарантии и льготы, установленные федеральными законами, сегодня играют против нас - это дополнительное обременение бизнеса и бюджета, а также зачастую "стоп-фактор" для инвесторов. Поэтому развитие как самой северной территории, так и развитие бизнеса на северных территориях стандартными и традиционными инструментами зачастую сложно реализовать", - отметил губернатор.

Дни Архангельской области в Совете Федерации проходят 22-24 мая.