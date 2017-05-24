Авиасалон МАКС остается в Жуковском, решения о переводе в Кубинку нет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Решение о переводе Международного авиационного-космического салона (МАКС) из Жуковского в Кубинку на сегодняшний день не принято, и авиасалон сохраняет свое присутствие в Жуковском.

Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам "правительственного часа" в Госдуме.

"Мы пока не переводим авиасалон МАКС в Кубинку. Такие предложения поступали, более того, мы готовы их внимательно рассматривать. Но пока никаких решений на сей счет не принималось",-сказал он. Ранее сообщалось, что такой вопрос обсуждается.

Еще в начале 2016 года источник в авиационной отрасли сообщил журналистам, что МАКС-2017 пройдет в Кубинке, а не в Жуковском, где по традиции проводится этот авиасалон. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Историю МАКС принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-92", которая состоялась в Жуковском 11-16 августа 1992 года. В 1993 году прошел первый МАКС, который с этого момента проводится один раз в два года. Выставку, состоявшуюся в 2015 году, посетили чуть более 400 тысяч человек.