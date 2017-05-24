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РЭЦ: проект Made in Russia может обеспечить рост несырьевого экспорта на 7% в год

Экономика и бизнес
24 мая, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Глава группы РЭЦ Петр Фрадков отметил, что несырьевой экспорт в I квартале 2017-го вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) поставил задачу выйти на ежегодный рост несырьевого экспорта на уровне 7% с помощью проекта по продвижению российских товаров в зарубежные страны Made in Russia. Об этом сообщил глава группы РЭЦ Петр Фрадков на пресс-конференции.

"Наша задача обеспечить рост 7% в год в денежном выражении", - заявил он.

Фрадков отметил, что сейчас динамика роста несырьевого экспорта очень хорошая. "В денежном выражении несырьевой экспорт в I квартале 2017 вырос на 19%, по физическому объему рост 4,7% по сравнению с I кварталом 2016 года. Ожидаем, что и далее будет рост по объемам и стоимости. Более конкретно сможем сказать по итогам II квартала", - пояснил он

Глава РЭЦ также отметил, что в рамках проекта Центр будет поддерживать всех экспортеров из России, отвечающих требованиям. "Мы не будем никогда выбирать, кому мы помогаем, а кому нет. Мы поддержим всех экспортеров, которые попадут под перечень требований. Наша задача - выводить на рынок максимальное количество наших брендов", - добавил он.

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Made in Russia

Ранее Минпромторг предложил предоставить в 2017 г. РЭЦ субсидию в размере 370 млн руб. на создание и продвижение на внешние рынки российского экспортного бренда "Сделано в России". Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Создание экспортного бренда "Сделано в России"/Made in Russia позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения на международных рынках и формирования лояльности зарубежной потребительской аудитории к российскому продукту, отмечается в пояснительной записке к документу.

Информационную кампанию по продвижению бренда планируется запустить в интернете и на телевидении. Кроме того, популяризировать новый бренд предлагается на зарубежных отраслевых конференциях и конкурсах.

Помимо рекламной кампании часть субсидии планируется использовать для проведения маркетинговых исследований позиционирования российских товаров на международных рынках. В частности, предполагается выяснить степень востребованности различных категорий российской продукции и разработать стратегию внедрения и сопровождения российских брендов с учетом специфики различных международных рынков.

АО "Российский экспортный центр" создано в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью.

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