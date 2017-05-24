Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Поморья: часть затрат на энергоресурсы нужно компенсировать из бюджета РФ

Экономика и бизнес
24 мая, 16:12 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, мая. /ТАСС

Игорь Орлов отметил, что конкурентоспособность всего, что производится и будет производиться в области, напрямую зависит от доступности и стоимости энергоресурсов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов считает, что затраты региона на энергоресурсы должны компенсироваться с участием федерального бюджета. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации в рамках Дней Архангельской области в верхней палате парламента.

"Тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате и сложных географических условиях Севера, ежегодно областной бюджет тратит более 3 млрд рублей на компенсацию стоимости коммунальных ресурсов. Считаю, что эти расходы должны компенсироваться с федеральным участием", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что конкурентоспособность всего, что производится и будет производиться в области, напрямую зависит от доступности и стоимости энергоресурсов.

"В электроэнергетике региона продолжается работа по уходу от дорогостоящих локальных источников генерации. До 2022 года планируется реализация проекта по централизации электроснабжения наиболее труднодоступных северных территорий области - Мезенского и Лешуконского районов ", - сказал Орлов.

По словам губернатора, в регионе продолжается планомерная работа по переходу на использование биотоплива (пеллеты) в коммунальной энергетике.

С 2007 года применение биотоплива в энергетике в регионе выросло с 18% до 42%, угля и нефтепродуктов сократилось практически в два раза. "Все это позволяет не только снизить зависимость от дорогостоящего завозного топлива, но также создать дополнительные рабочие места, а также стимулирует развитие рынка биотоплива и сдерживает рост тарифов", - сказал Орлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского
5
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
6
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
7
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама