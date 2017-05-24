Глава Поморья: часть затрат на энергоресурсы нужно компенсировать из бюджета РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов считает, что затраты региона на энергоресурсы должны компенсироваться с участием федерального бюджета. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации в рамках Дней Архангельской области в верхней палате парламента.

"Тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате и сложных географических условиях Севера, ежегодно областной бюджет тратит более 3 млрд рублей на компенсацию стоимости коммунальных ресурсов. Считаю, что эти расходы должны компенсироваться с федеральным участием", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что конкурентоспособность всего, что производится и будет производиться в области, напрямую зависит от доступности и стоимости энергоресурсов.

"В электроэнергетике региона продолжается работа по уходу от дорогостоящих локальных источников генерации. До 2022 года планируется реализация проекта по централизации электроснабжения наиболее труднодоступных северных территорий области - Мезенского и Лешуконского районов ", - сказал Орлов.

По словам губернатора, в регионе продолжается планомерная работа по переходу на использование биотоплива (пеллеты) в коммунальной энергетике.

С 2007 года применение биотоплива в энергетике в регионе выросло с 18% до 42%, угля и нефтепродуктов сократилось практически в два раза. "Все это позволяет не только снизить зависимость от дорогостоящего завозного топлива, но также создать дополнительные рабочие места, а также стимулирует развитие рынка биотоплива и сдерживает рост тарифов", - сказал Орлов.