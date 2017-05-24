Bloomberg: "Уралкалий" увеличил объем размещения трехлетних облигаций до 15 млрд руб.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Уралкалий" увеличил объем размещения трехлетних биржевых облигаций до 15 млрд руб., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Ориентир ставки купона, по данным агентства, установлен на уровне 8,75-8,85%.

"Уралкалий" планирует разместить трехлетние облигации на 10-15 млрд руб., средства от размещения предполагается направить на общекорпоративные цели. Сбор заявок проходил сегодня до 16.00 мск, организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Росбанк.

В октябре 2016 года "Уралкалий" вывел из РЕПО с "ВТБ Капиталом" 12,6% акций, заменив их двумя выпусками облигаций на 400 млн долларов каждый. Согласно условиям договора РЕПО, "Уралкалий" должен выкупить облигации у "ВТБ Капитала" не позднее 31 декабря 2019 г. 1 сентября 2016 г. акционеры компании одобрили размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 800 млн долларов в пользу "Уралкалий-Технологии", срок погашения по последнему из выпусков облигаций - не позднее 23 марта 2023 года.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (19,99%) и Дмитрий Лобяк (20%). Квазиказначейский пакет "Уралкалия" - 54,4% - находится на балансе дочернего предприятия "Уралкалий-технология". Free float составляет 5,61%. Акции "Уралкалия" обращаются на Московской бирже.