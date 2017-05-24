Законопроект о "лесной амнистии" принят в первом чтении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума в первом чтении приняла законопроект о так называемой лесной амнистии. Законопроект направлен на устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Сейчас в связи с существованием огромного количества пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий достоверность сведений ЕГРН не может быть обеспечена. Законопроект направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в ГЛР и ЕГРН путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

Лесным поселкам пропишут границы

В частности, законопроект регулирует вопрос о порядке устранения пересечений границ земельных участков лесного фонда с границами земельных участков, относящихся к землям иных категорий.

"В настоящее время описание таких земельных участков осуществляется различными способами и методами, что в конечном счете влечет возникновение многочисленных споров о правах, возникающих между различными землепользователями, рассматриваемых в судебном порядке", - отмечается в пояснительно записке к документу.

Также законопроект устраняет пересечение границ земельных участков с границами населенных пунктов и территориальных зон и прописывает процедуру установления границ лесных поселков в качестве границ населенных пунктов с отнесением их к соответствующей категории земель.

Надо ли амнистировать недобросовестных приобретателей?

Законопроект вызвал разногласия у профильного комитета и комитетов - соисполнителей по законопроекту. В связи с этим в ходе рассмотрения законопроекта впервые была реализована новая норма регламента Госдумы о выступлении представителей комитетов-соисполнителей. Ранее на пленарном заседании заслушивалась позиция только профильного комитета.

Профильный комитет Госдумы - по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - поддержал законопроект, при этом комитеты по экологии и по аграрным вопросам высказались за направление законопроекта на доработку до его рассмотрения в первом чтении.

"В законе абсолютно никаких сроков, за какое время мы "прощаем", амнистируем. В законе абсолютно нет количества гектаров - это 6 соток, 10 соток или тысячи гектаров, которые сегодня в кадастре накладываются на другие кадастры. В законе абсолютно не прописан механизм компенсации", - отметила глава комитета по экологии Ольга Тимофеева.

По ее словам, законопроект открывает возможности для злоупотреблений. "Мы сегодня говорим про амнистию тем людям, у которых так называемые шесть соток, которые стали жертвами противоречия в законе. Мы не говорим сегодня про амнистию огромных особняков на территории леса, огромных гольф-полей, которые были построены на федеральной собственности. Именно эти риски увидела сегодня Федеральная служба безопасности. Недобросовестные приобретатели, которые просто захватывали лес, договаривались с местными властями, узаконивали через суд, наверное, покупая судебные решения, сегодня стали владельцами. И мы должны амнистировать их?", - задается вопросом депутат.

Законопроект повлечет безвозвратное уничтожение лесных насаждений

В аграрном комитете Госдумы отмечают вред, которые может быть нанесен законопроектом окружающей среде.

"Негативным последствием реализации законопроекта станет снижение правовой защиты лесов, расположенных в непосредственной близости населенных пунктов, как экологической системы, вовлечение большей части спорных земельных участков в интенсивный гражданский оборот в целях жилищного строительства, невозможность включения спорных территорий лесов в состав лесопарковых зеленых поясов, и, как следствие, безвозвратное уничтожение расположенных на них лесных насаждений", - указывается в заключении комитета.

Площадь страны по бумагам в 1,5 раза больше

В свою очередь глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия") отметил, что без системного наведения порядка в этой сфере в суды будет подано более 1,5 млн исков.

"На самом деле, мы никого не собираемся "прощать". Речь идет о том, чтобы в конце концов решить те накопленные за более чем 20 лет проблемы, которые привели к тому, что у нас площадь страны в результате по бумагам в полтора раза больше, чем она есть на самом деле. Одни и те же участки земли у нас на сегодняшний день относятся как к землям населенных пунктов, к сельхозземлям, так и одновременно к землям леса. И получается, что у нас поселки, города в результате не могут утвердить свои градостроительные планы", - отметил Николаев.

По его мнению, в результате работы над законопроектом удастся отстоять "интересы и добросовестных приобретателей, и государства как владельца лесов".