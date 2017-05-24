Александр Скобелев возглавил правовой департамент Минфина РФ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Александр Скобелев назначен директором правового департамента Минфина РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"В новой должности Александр Скобелев будет координировать вопросы правового обеспечения деятельности министерства", - говорится в сообщении.
На этом посту он сменил Светлану Ячевскую, возглавлявшую департамент с 2008 года.
Ранее Скобелев занимал должность замдиректора этого департамента. Он курировал судебно-претензионный блок, правовое обеспечение бюджетной политики в отраслях социальной сферы, государственного долга, а также бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства. Карьеру в Министерстве финансов начал в 2009 году.