Александр Скобелев возглавил правовой департамент Минфина РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Александр Скобелев назначен директором правового департамента Минфина РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В новой должности Александр Скобелев будет координировать вопросы правового обеспечения деятельности министерства", - говорится в сообщении.

На этом посту он сменил Светлану Ячевскую, возглавлявшую департамент с 2008 года.

Ранее Скобелев занимал должность замдиректора этого департамента. Он курировал судебно-претензионный блок, правовое обеспечение бюджетной политики в отраслях социальной сферы, государственного долга, а также бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства. Карьеру в Министерстве финансов начал в 2009 году.