Сбербанк прогнозирует ключевую ставку ЦБ по итогам 2017 года на уровне 8%

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует, что ключевая ставка Банка России по итогам 2017 года составит 8%, сообщила директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.
"Политика ЦБ останется жесткой, хотя ЦБ, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. Мы прогнозируем, что ключевая ставка к концу года составит 8%", - сказала Цепляева.
Совет директоров Банк России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.