Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк прогнозирует ключевую ставку ЦБ по итогам 2017 года на уровне 8%

Экономика и бизнес
24 мая, 17:43 UTC+3

По словам директора Центра макроэкономических исследований банка, "ЦБ, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует, что ключевая ставка Банка России по итогам 2017 года составит 8%, сообщила директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Политика ЦБ останется жесткой, хотя ЦБ, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. Мы прогнозируем, что ключевая ставка к концу года составит 8%", - сказала Цепляева.

Совет директоров Банк России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Сбербанк: рубль к концу года ослабнет до 68 рублей за доллар
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама