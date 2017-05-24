Сбербанк: рубль к концу года ослабнет до 68 рублей за доллар

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рубль к концу 2017 года может ослабнуть до 68 рублей по отношению к доллару, сообщила директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Наш прогноз был 64, сейчас 68 рублей на конец 2017 года", - сказала Цепляева, говоря о прогнозе курса рубля к доллару.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса рубля до 63-64 руб. за доллар. В базовом сценарии макропрогноза до 2020 г. МЭР ожидает, что курс доллара на конец 2017 г. составит 68 руб., на конец 2018 г. - 70,8 руб. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 г. предполагается на уровне 68 руб., на конец 2018 г. - на уровне 70,3 руб.