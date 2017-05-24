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Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"

Экономика и бизнес
24 мая, 18:00 дата обновления: 24 мая, 18:05 UTC+3

Президент поручил правительству "проработать варианты и представить предложения на этот счет"

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в "майских указах" 2012 года. Об этом он сообщил, открывая заседание с членами правительства.

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"Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют "неуказными категориями бюджетников". Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов", - сказал глава государства.

Президент поручил правительству "проработать варианты и представить предложения на этот счет". "Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею ввиду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год", - подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание на то, что тема повышения зарплат в бюджетной сфере касается миллионов россиян. Он напомнил, что согласно "майским указам", в 2018 году необходимо выйти на заданные параметры повышения зарплат по "указным" категориям бюджетников. "В целом, заявленные обязательства исполняются", - констатировал глава государства.

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На повышение зарплат бюджетникам в 2017 году из бюджета потребуется 5,2 млрд руб.

Средства для выполнения "майских указов" в 2017-2018 гг. предусмотрены в полном объеме

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