Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в "майских указах" 2012 года. Об этом он сообщил, открывая заседание с членами правительства.
"Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют "неуказными категориями бюджетников". Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов", - сказал глава государства.
Президент поручил правительству "проработать варианты и представить предложения на этот счет". "Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею ввиду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год", - подчеркнул он.
Глава государства также обратил внимание на то, что тема повышения зарплат в бюджетной сфере касается миллионов россиян. Он напомнил, что согласно "майским указам", в 2018 году необходимо выйти на заданные параметры повышения зарплат по "указным" категориям бюджетников. "В целом, заявленные обязательства исполняются", - констатировал глава государства.