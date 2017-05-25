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Итоги деятельности Сбербанка за 2016 год. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
25 мая, 11:32 UTC+3

О работе кредитной организации за этот период рассказывают заместители председателя правления Белла Златкис и Александр Морозов

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Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис

Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис

© Сергей Фадеичев/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Сбербанка за 2016 год. Накануне годового общего собрания акционеров о работе кредитной организации за соответствующий период рассказывают заместители председателя правления Белла Златкис и Александр Морозов.

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