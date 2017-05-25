Гостей губернаторского приема на ПМЭФ-2017 познакомят с новым направлением в музыке

Жулиано и Джеко стали лучшими бомбардирами футбольной Лиги Европы сезона-2016/17Спорт 25 мая, 0:25
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах за место в элите российского футболаСпорт 25 мая, 0:21
Белов: канадские хоккеисты часто симулировали в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 25 мая, 0:14
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Монако продолжит погоню за ФеттелемСпорт 25 мая, 0:10
Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛСпорт 24 мая, 23:58
Восстановление хоккеиста СКА Белова от травмы ноги займет 4-6 недельСпорт 24 мая, 23:48
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу ЕвропыСпорт 24 мая, 23:39
Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительстваМеждународная панорама 24 мая, 23:08
Олег Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛСпорт 24 мая, 21:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Группа, создавшая новое направление в музыке XXI века, джазовый ансамбль и знаменитый баритон Мариинского театра выступят на губернаторском приеме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня, рассказал в интервью журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.
По его словам, "выступать на приеме будут замечательные российские музыканты".
"Любимые всеми мелодии исполнит джазовый ансамбль "ARS-NOVA-JAZZ" под управлением заслуженного артиста России Петра Корнева, (выступит) прославленный баритон Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло. Гостей также ждет встреча с одним из самых ярких явлений российской музыкальной сцены XXI века - петербургской группой Billy’s Band. Она создала новое направление на стыке блюза, свинга, джаза и рока", - сказал губернатор.
Полтавченко добавил, что гости вечера также познакомятся с выставкой работ Даши Намдакова, уникального художника из Бурятии. "Ему удалось сохранить национальные традиции и представить их в новом, авангардистском стиле", - отметил он.
"Другой выставочный проект, "Best of Russia", расскажет о жизни нашей страны в самых ярких фотографиях. Гости приема увидят и наиболее значимые политические события, и повседневную жизнь России. Главные сюжеты - природа, архитектура, семья", - сказал губернатор.
Он отметил, что в прошлом году гостям очень понравилось в Центральном выставочном зале "Манеж", поэтому в этом году решено провести вечер там же. Средств на прием будет выделено столько же, сколько и в прошлый раз - 15 млн рублей.
По мнению губернатора, новая площадка ПМЭФ имеет важное конкурентное преимущество - близость к дворцово-парковым ансамблям Царского Села и Петергофа. "В этом году мы его используем. В частности, наверняка, многих заинтересует Императорская коллекция оружия в Царском Селе. Но при этом гостям и участникам Форума будут рады в каждом музее, во всех театрах Северной столицы. Выбор очень большой", - сказал он.
Губернатор добавил, что, на его взгляд, ключевые события культурной программы - открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставка дизайна и моды XX века "Шелковый путь", опера "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском. А 3 июня на Дворцовой площади пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы.
"Я думаю, что всем любителям рока это будет интересно, и туда придут не только гости форума", - считает губернатор.
ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.