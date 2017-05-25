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Гостей губернаторского приема на ПМЭФ-2017 познакомят с новым направлением в музыке

Экономика и бизнес
25 мая, 0:00 UTC+3

Гости вечера также познакомятся с выставкой работ художника из Бурятии Даши Намдакова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Группа, создавшая новое направление в музыке XXI века, джазовый ансамбль и знаменитый баритон Мариинского театра выступят на губернаторском приеме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня, рассказал в интервью журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, "выступать на приеме будут замечательные российские музыканты".

"Любимые всеми мелодии исполнит джазовый ансамбль "ARS-NOVA-JAZZ" под управлением заслуженного артиста России Петра Корнева, (выступит) прославленный баритон Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло. Гостей также ждет встреча с одним из самых ярких явлений российской музыкальной сцены XXI века - петербургской группой Billy’s Band. Она создала новое направление на стыке блюза, свинга, джаза и рока", - сказал губернатор.

Полтавченко добавил, что гости вечера также познакомятся с выставкой работ Даши Намдакова, уникального художника из Бурятии. "Ему удалось сохранить национальные традиции и представить их в новом, авангардистском стиле", - отметил он.

"Другой выставочный проект, "Best of Russia", расскажет о жизни нашей страны в самых ярких фотографиях. Гости приема увидят и наиболее значимые политические события, и повседневную жизнь России. Главные сюжеты - природа, архитектура, семья", - сказал губернатор.

Он отметил, что в прошлом году гостям очень понравилось в Центральном выставочном зале "Манеж", поэтому в этом году решено провести вечер там же. Средств на прием будет выделено столько же, сколько и в прошлый раз - 15 млн рублей.

Культурная программа

По мнению губернатора, новая площадка ПМЭФ имеет важное конкурентное преимущество - близость к дворцово-парковым ансамблям Царского Села и Петергофа. "В этом году мы его используем. В частности, наверняка, многих заинтересует Императорская коллекция оружия в Царском Селе. Но при этом гостям и участникам Форума будут рады в каждом музее, во всех театрах Северной столицы. Выбор очень большой", - сказал он.

Губернатор добавил, что, на его взгляд, ключевые события культурной программы - открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставка дизайна и моды XX века "Шелковый путь", опера "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском. А 3 июня на Дворцовой площади пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы.

"Я думаю, что всем любителям рока это будет интересно, и туда придут не только гости форума", - считает губернатор.

ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

 

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