Сбербанк в первом квартале сократил штат на 4 тысячи сотрудников

Глава ВАК: в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологииОбщество 24 мая, 19:51
Путин: чеховский фестиваль будет способствовать реализации новых интересных идейКультура 24 мая, 19:46
Володин: законопроект о мессенджерах направлен на защиту безопасности РФПолитика 24 мая, 19:38
Зиновьев: решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ неправомерноСпорт 24 мая, 19:32
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер РуденкоСпорт 24 мая, 19:26
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС СШАМеждународная панорама 24 мая, 19:16
Мозякин, получивший травму во время ЧМ, восстановится к первому сбору ХК "Металлург"Спорт 24 мая, 19:12
Ученые удешевили способ получения экологически чистого топливаСоциальная ответственность 24 мая, 19:10
Ленин Морено вступил в должность президента ЭквадораМеждународная панорама 24 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк в первом квартале этого года сократил штат более чем на 4 тыс. сотрудников, говорится в отчетности банка по МСФО.
"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2017 года составила 314,158 тыс. человек (на 31 декабря 2016 года - 319,153 тыс. человек)", - говорится в отчете.
В ходе телефонной конференции, посвященной итогам первого квартала, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов уточнил, что банк продолжает постепенное сокращение штата.
"Мы продолжаем постепенно сокращать количество сотрудников в некоторых дополнительных офисах. Снижаем число офисов. Но мы оставим наши офисы в отдаленных пунктах. Мы считаем, что прошли пик очередей, то есть у нас пошло снижение клиентов, которые приходят в офис", - сказал Морозов.