Сбербанк в первом квартале сократил штат на 4 тысячи сотрудников

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк в первом квартале этого года сократил штат более чем на 4 тыс. сотрудников, говорится в отчетности банка по МСФО.

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2017 года составила 314,158 тыс. человек (на 31 декабря 2016 года - 319,153 тыс. человек)", - говорится в отчете.

В ходе телефонной конференции, посвященной итогам первого квартала, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов уточнил, что банк продолжает постепенное сокращение штата.

"Мы продолжаем постепенно сокращать количество сотрудников в некоторых дополнительных офисах. Снижаем число офисов. Но мы оставим наши офисы в отдаленных пунктах. Мы считаем, что прошли пик очередей, то есть у нас пошло снижение клиентов, которые приходят в офис", - сказал Морозов.