Полтавченко: меры безопасности к ПМЭФ-2017 в Петербурге будут усилены

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Меры безопасности к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 1 по 3 июня, будут усилены для предотвращения возможных террористических угроз. Об этом в интервью информационным агентствам рассказал губернатор города Георгий Полтавченко.
"Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего - террористических", - сказал Полтавченко.
Он также напомнил, что недавно в "Экспофоруме", где пройдет ПМЭФ, состоялись учения МЧС. "Они, на мой взгляд, прошли хорошо, было опробовано новое оборудование, все службы действовали слаженно. Также состоялись внеплановые проверки объектов, которые задействованы в организации и проведении Форума", - отметил губернатор.
По словам губернатора, на площадке ПМЭФ начнет работу Штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканал", ГУП "ТЭК" и "ПетербурГаз", в случае возникновения нештатной ситуации они смогут быстро устранить проблему.
"Город выделят непосредственно на обслуживание Форума 20 карет скорой помощи, резервирует 2 вертолета экстренной помощи, в 12 больницах мы зарезервировали 1,5 тысячи коек. Задействованы резервные энергетические мощности, чтобы все работало без сбоев, мы очень серьезно готовимся, и к обеспечению безопасности подходим весьма строго и серьезно", - сказал Полтавченко.
Губернатор также добавил, что с учетом трагедии, которая произошла в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы сделали соответствующие выводы. Значительно усилены меры безопасности на общественном транспорте, в первую очередь, в метро, на объектах жизнеобеспечения. Были дополнительно отработаны схемы взаимодействия различных служб. Также был уточнен порядок ликвидации последствий любых чрезвычайных происшествий и просто нежелательных, нештатных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 12 человек.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.