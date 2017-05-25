Полтавченко: ПМЭФ способствует повышению привлекательности Петербурга для туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Проведение деловых мероприятий, подобных Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) способствует повышению туристической привлекательности Санкт-Петербурга. Такое мнение высказал в интервью информагентствам губернатор Георгий Полтавченко.

"ПМЭФ - деловое мероприятие и напрямую никак не влияет на обычного туриста. Чаще всего такие масштабные события влияют лишь на ценообразование в гостиницах категорий "4-5 звезд", среднестатистический турист выбирает более бюджетный вариант и пересекается с гостями ПМЭФ разве что в музеях и на улицах Петербурга, - считает губернатор. - Но с другой стороны, сам факт проведения подобных мероприятий способствует повышению туристской привлекательности нашего города".

Туристическая столица

В 2015 году Санкт-Петербург принял около 6,5 млн российских и зарубежных туристов, что стало рекордным результатом за всю историю российского туризма. В 2016-м этот рекорд был побит - город принял около 6,9 млн туристов и был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards - премии, которая во всем мире считается "туристическим Оскаром ".

На федеральном уровне перед Санкт-Петербургом поставлена задача к 2020 году войти в первую десятку конгрессных центров Европы и в двадцатку конгрессных центров мира.

Доходы от туризма растут

Губернатор отметил, что рост турпотока в Петербург продолжается, несмотря на краткое замешательство на туристическом рынке после теракта в петербургском метро 3 апреля. "Думаю, это временное явление, и год мы закончим по количеству туристов, по крайней мере, не хуже, чем 2016-й", - сказал он.

Полтавченко рассказал, что в первом квартале 2017 года туристическая отрасль в Петербурге показала положительную динамику. "Темпы поступлений в бюджет по налогу на прибыль в отельном бизнесе выросли примерно в 1,6 раза, - отметил губернатор. - То есть, туристы внесли свою лепту в то, что сборы по налогу на прибыль в Петербурге за первые три месяца увеличились на 17%".

"Поскольку год начался даже лучше, чем мы думали, мы сочли возможным ко второму чтению весенних поправок бюджета увеличить доходы Санкт-Петербурга на 2017 год более чем на 14 млрд рублей", - сказал Полтавченко.

В апреле, выступая с отчетом перед Законодательным собранием города, Полтавченко сообщил, что эффект от туризма по итогам 2016 года оценен в сумму 250 млрд рублей.

Туристы из других стран

Губернатор уверен также в том, что положительно повлияет на туристический сезон-2017 проведение в Санкт-Петербурге матчей Кубка конфедераций по футболу. "Что касается Кубка конфедераций, я думаю, он тоже не отпугнет туристов, а, наоборот, станет основой туристического сезона, - сказал Полтавченко. - В город приедут болельщики из многих стран мира, причем из тех, из которых к нам раньше не приезжали, потому что далеко - из Новой Зеландии, например. Это тоже хороший задел на перспективу: они расскажут всем своим родным и близким, какой у нас красивый город".

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.