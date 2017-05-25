Полтавченко: экономика Петербурга на подъеме, мы должны улучшить позиции в рейтинге АСИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга провели большую работу по улучшению инвестиционного климата и надеются на повышение позиций города в рейтинге АСИ, который ежегодно объявляют на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью информационным агентствам сообщил губернатор города Георгий Полтавченко. В прошлом году город поднялся с 26-го на 22-е место в этом рейтинге.

"Все трепетно следят за этим рейтингом. Сейчас экономика Петербурга явно находится на подъеме, так что об ухудшении инвестклимата говорить точно не приходится. Все указывает на то, что мы должны улучшить свои позиции в рейтинге АСИ", - сказал Полтавченко.

Губернатор напомнил, что по итогам 2016 года регион привлек в основной капитал рекордную сумму инвестиций - 582 млрд руб. В сопоставимых ценах рост составил 12,4%. При этом в регионе было сделано много для снижения административных барьеров, что также учитывается при составлении рейтинга. Губернатор лично возглавил работу Штаба по улучшению условий ведения бизнеса.

Принятые меры

"Вместе с бизнес-сообществом мы проработали проблемные вопросы, посмотрели, как сегодня обстоят дела по ключевым направлениям, и что нужно делать, чтобы прийти к утвержденным на федеральном уровне целевым моделям", - сказал губернатор. По его словам, было разработано 12 "дорожных карт". В частности, по целевой модели "Технологическое присоединение к электросетям" город достиг исполнения на 90%. АСИ даже признало опыт Петербурга по этой части "Лучшей практикой" в России в 2016 году.

Кроме того, для начала и завершения капитального строительства больше не требуется получать ордера ГАТИ. До 12 дней сокращен срок выдачи ордеров на земляные работы по благоустройству при подключении к электросетям. Запущена в опытном режиме Единая система стройкомплекса Санкт-Петербурга, с помощью которой можно получить в электронном виде 23 услуги. Срок получения разрешения на строительство в Петербурге сейчас может составит 90 дней, что в три раза меньше, чем было в 2015 году, отметил Полтавченко.

Он также рассказал, что в Петербурге открыты три новых консультативных площадки для инвесторов, строителей и предпринимателей. "Мы серьезно обновили инвестиционный и предпринимательский интернет-порталы", - сказал губернатор, добавив, что еще предстоит совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, расширять льготное кредитование малого и среднего бизнеса, наладить эффективные каналы обратной связи с предпринимателями, прежде всего - по вопросам реализации инвестпроектов.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.