Наблюдательный совет OMV продлил полномочия Зеле на посту главы компании до 2020 года

ВЕНА, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Наблюдательный совет австрийского нефтегазового концерна OMV продлил полномочия председателя правления компании Райнера Зеле до 30 июня 2020 года. Об этом сообщили в самой компании.

"Срок полномочий Райнера Зеле продлевается на два года до 30 июня 2020 года. Условие продления полномочий было предусмотрено трудовым контрактом", - говорится в сообщении нефтегазового концерна.

Члены наблюдательного совета также утвердили Йоханна Пляйнингера в должности руководителя направления разведи и нефтедобычи и продлили его полномочия до 31 августа 2020 года. С 1 июля 2017 года он также будет занимать пост заместителя главы OMV.

"Положительное развитие OMV стало результатом стратегической переориентации компании, которое было предпринято правлением. Наблюдательный совет рад продлению сотрудничества с председателем правления Райнером Зеле и другими членами правления OMV", - заявил председатель наблюдательного совета Петер Лёшер.

Компания OMV является одним из крупнейших партнеров российского "Газпрома" на нефтегазовом рынке Европы, осваивает и участвует в разработке месторождений углеводородов в России, а также вместе с другими европейскими партнерами намерена реализовать проект "Северный поток-2". Зеле занимает пост главы OMV c 1 июля 2015 года.