Полтавченко: петербуржцы и участники ПМЭФ выиграли от переезда форума на новую площадку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Петербуржцы и участники Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выиграли от переезда форума на новую площадку - в расположенный в пригороде "Экспофорум". Такое мнение высказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью информагентствам. Впервые в прошлом году форум прошел не в "Ленэкспо" на Васильевском острове, а в на новой площадке "Экспофорум" в Шушарах, расположенной недалеко от аэропорта Пулково.

"Все изменения, которые происходят с Форумом, - изменения со знаком "плюс". И это радует. Мы совершенно точно понимаем, что решение о переносе Форума с Васильевского острова в "Экспофорум" было правильным. Петербуржцы и участники ПМЭФ от этого только выиграли", - сказал Полтавченко.

По его словам, за год транспортная ситуация в районе "Экспофорума" улучшилась. "Мы закончили строительство большой развязки на Московском шоссе. И теперь, когда на Пулковском шоссе возникают временные неудобства, сопряженные с проведением ПМЭФ, жители Пушкина имеют возможность использовать для объезда "Экспофорума" не только Волхонское, но и Московское шоссе", - отметил губернатор города, добавив, что также были введены дополнительные "шаттлы" от двух станций метро - "Московской" и "Проспекта Ветеранов".

Полтавченко также рассказал, что, по данным оргкомитета ПМЭФ, в этом году всего ожидается порядка 12 тысяч участников. "Интерес к петербургскому Форуму вырос очень заметно. За две недели до открытия подтверждений получено на 15% больше, чем в такой же момент год назад. 39 министров из 26 стран изъявили желание приехать в Санкт- Петербург, руководители 250 крупнейших иностранных компаний, 74 российских регионов, генсек ООН, премьер- министр Индии, президент Молдовы и президент республики Сербской", - сказал он.

Губернатор отметил, что в основной деловой программе ПМЭФ запланированы 108 мероприятий - это ровно в полтора раза больше, чем в 2016-м. "Также примерно в полтора раза больше, чем в прошлый раз, представителями бизнеса запрошено комнат для проведения переговоров - даже с учетом ввода в строй новой гостиницы переговорных площадок все равно не хватает. И еще в этом году на каждое место экспозиции было как минимум по два претендента. То есть, наш Форум не просто живет, он привлекает все больше и больше внимания и интереса - растет и число экспертов, и представительство мирового бизнеса", - заключил он.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.