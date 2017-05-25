Полтавченко: переезд структур "Газпрома" в Петербург в разы увеличил налоговые поступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Постепенный переезд структур ПАО "Газпром" в Санкт-Петербург, который планируется завершить до конца текущего года, в несколько раз увеличил поступления налога на прибыль. Об этом в интервью информационным агентствам рассказал губернатор города Георгий Полтавченко. По его словам, средства направляются на строительство школ и детских садов.

"По состоянию на 11 мая текущего года от участников консолидированных групп в бюджет Санкт-Петербурга поступило налога на прибыль в 2,6 раза больше чем на аналогичную дату прошлого года. Прирост поступлений в абсолютном измерении равен 3,4 млрд. рублей. И основу этого прироста составляют платежи ПАО "Газпром", - сказал Полтавченко.

Он затруднился спрогнозировать эффект от окончательного переезда компании в город и предложил дождаться данных налоговой службы в июле текущего года.

В целом губернатор отметил, что город впервые преодолел планку по доходной части в 500 млрд рублей, что отражено в весенних корректировках бюджета, принятого накануне Заксобранием.

"Мы с огромным удовольствием направим дополнительные средства, полученные от "Газпрома", на строительство социальных объектов и инфраструктуры. И уже направляем. Эти 3,4 млрд рублей направляются в первую очередь на решение социальных вопросов: в бюджете 2017 года после поправок дополнительно предусмотрено строительство 5 школ, 3 детских садов и проектирование еще 6 детсадов", - подчеркнул Полтавченко.