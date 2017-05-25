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Страховщики предлагают учитывать наличие страховки при расчете ущерба жилью от ЧС

Экономика и бизнес
25 мая, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

При наличии страховки максимальный размер ущерба предлагается определять исходя из общей площади утраченного жилья, но не менее социальных нормативов на каждого проживающего

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает дополнить законопроект о страховании жилья от стихийных бедствий новым стимулом, побуждающим граждан страховаться. Об этом говорится в предложениях ВСС по законопроекту, которые союз направил в Минфин (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Предполагается, что страхование жилья будет добровольным, но максимальный размер компенсации за утраченное при ЧС жилье будет рассчитываться в зависимости от того, было ли оно застраховано. Если страховка была, максимальный размер ущерба предлагается определять исходя из общей площади утраченного жилья (но не менее социальных нормативов на каждого проживающего). Если не было, наоборот, подсчитывать ущерб исходя из социальных нормативов, (но не более общей площади уничтоженного жилья).

Таким образом, если общая площадь жилья превышает нормативы на одного проживающего, предполагается, что граждане будут заинтересованы в страховании, чтобы в случае утраты жилого помещения не потерять в площади.

Ранее в законопроекте была норма, согласно которой граждане, потерявшие жилье в результате стихийного бедствия, получат новое помещение от государства в собственность только при наличии страховки. Тем, кто не застраховал жилье, новое дадут только по договору соцнайма без права продажи и передачи по наследству. В последней версии поправок Минфин эту норму исключил. В результате в законопроекте не осталось никаких стимулов, побуждающих граждан страховаться, считают страховщики.

Законопроект о страховании жилья от ЧС был разработан для того, чтобы снять с федерального бюджета часть нагрузки по компенсации населению ущерба от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т. д.) и переложить часть затрат на страховые компании. Проект закона был принят в первом чтении в феврале 2015 года, сейчас идет обсуждение поправок ко второму чтению.

Строчка в платежке ЖКУ

Также страховщики просят вернуть в законопроект возможность включения страхового взноса по договору страхования жилья в единый платежный документ по оплате коммунальных услуг по примеру Москвы.

"Это будет означать, что жителям будет достаточно поставить галочку в соответствующем поле, и договор страхования будет действовать. Если они не захотят страховаться, то поле будет достаточно оставить пустым", - пояснил президент ВСС Игорь Юргенс.

Ранее Минфин исключил такую возможность из поправок к законопроекту ко второму чтению. "Фактически исключена высокотехнологическая возможность широкого охвата страхователей с минимальными затратами", - говорится в материалах ВСС. Минфин (его позиция приводится в материалах по итогам заседания рабочей группы) готов вернуться к рассмотрению этого вопроса, как вариант - возможность предусмотреть заключение таких договоров через портал госуслуг.

Также ВСС предлагает ввести механизм продажи минимального страхового продукта, так называемого федерального минимума, когда человек может приобрести полис только от риска ЧС за 360 рублей в год и с покрытием на 300 тыс. рублей. По мнению Юргенса, такие страховки будут востребованы на территориях, где ЧС происходят регулярно, а со временем их популярность вырастет и появится возможность расширять покрытие.

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