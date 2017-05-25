Минфин не исключает переноса сделки по приватизации НМТП на следующий год

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин не исключает, что сделка по приватизации НМТП может быть перенесена на следующий год, заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока обсуждается, в этом году вряд ли. Мы договорились встретиться с Минэкономразвития через пару недель, вот когда встретимся, тогда и решим", - сказал он.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.