Минфин не исключает переноса сделки по приватизации НМТП на следующий год

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин не исключает, что сделка по приватизации НМТП может быть перенесена на следующий год, заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Пока обсуждается, в этом году вряд ли. Мы договорились встретиться с Минэкономразвития через пару недель, вот когда встретимся, тогда и решим", - сказал он.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".
Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.