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Минфин не исключает переноса сделки по приватизации НМТП на следующий год

Экономика и бизнес
25 мая, 9:56 дата обновления: 25 мая, 10:58 UTC+3

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, окончательное решение будет принято через пару недель на встрече с Минэкономразвития

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин не исключает, что сделка по приватизации НМТП может быть перенесена на следующий год, заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока обсуждается, в этом году вряд ли. Мы договорились встретиться с Минэкономразвития через пару недель, вот когда встретимся, тогда и решим", - сказал он.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.

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Моисеев, Алексей Владимирович
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