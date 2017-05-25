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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить ставку отчислений банков в Фонд страхования вкладов до 0,2%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.
"Мы предлагаем повысить сейчас незначительно эту предельную планку - до 0,2%", - сказал он.
Как сообщала ранее зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова, Банк России рассматривает вопрос увеличения ставки отчислений в Фонд страхования вкладов до 0,15%. Он отметила, что Банк России ведет соответствующую работу с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.