МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить ставку отчислений банков в Фонд страхования вкладов до 0,2%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

"Мы предлагаем повысить сейчас незначительно эту предельную планку - до 0,2%", - сказал он.

Как сообщала ранее зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова, Банк России рассматривает вопрос увеличения ставки отчислений в Фонд страхования вкладов до 0,15%. Он отметила, что Банк России ведет соответствующую работу с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.