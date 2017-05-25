На Кольской ГМК в Заполярье установили мельницу для руды стоимостью почти 50 млн рублей

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МУРМАНСК. 25 мая. /ТАСС/. Мельница для измельчения руды, изготовленная российским предприятием "Тяжмаш", введена в работу на обогатительной фабрике Кольской ГМК (входит в группу компаний "Норникель"). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Новая шаровая мельница стоимостью более 48 млн рублей приобретена взамен устаревшего оборудования для улучшения качественных показателей", - сказали в компании.
Мельница предприятия "Тяжмаш" на обогатительной фабрике используется впервые, она участвует в процессе измельчения руды. В отличие от своих предшественниц новая мельница обладает более высокой производительностью при одинаковом потреблении электроэнергии. Высокоавтоматизированный агрегат работает в комплексе со вспомогательными устройствами, обеспечивающими необходимые режимы эксплуатации и контроля. Кроме того, мельница оснащена множеством датчиков, при помощи которых персонал фабрики может оценивать параметры работы различных узлов и деталей в режиме реального времени и оперативно реагировать на их изменения.
Ожидается, что в ближайшем будущем на обогатительную фабрику поступит еще одна аналогичная мельница.
Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах Норникеля на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.