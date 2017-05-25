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Страхование вкладов малых предприятий может заработать с 2018 года

Экономика и бизнес
25 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Ранее глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев заявил в Госдуме, что страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки без исключения

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Система страхования вкладов малых и микропредприятий может заработать с 2018 года, заявил журналистам в Госдуме замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В рамках этой новой концепции, если она будет поддержана, я не вижу проблем никаких (к тому, чтобы она заработала - прим. ТАСС) с начала 2018 года", - сказал он.

Ранее глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев заявил в Госдуме, что страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки без исключения.

Законопроект о страховании средств малых и средних предприятий (МСП) планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Система страхования средств МСП в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, сообщил Моисеев.

Одним из сейчас вариантов защиты средств субъектов МСП предположительно станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн руб., действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.

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