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Мантуров заверил, что бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся даже при слиянии компаний

Экономика и бизнес
25 мая, 11:45 UTC+3

Министр торговли при этом назвал возможность соединения двух корпораций формальным вопросом экономического толка

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся даже в том случае, если будет принято решение о слиянии двух этих компаний, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы. Надо глубже смотреть на вопрос (объединения двух компаний - -прим. ред.). Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается - это формальный вопрос экономического толка. Главное - "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться", - сказал он.

Оба производителя -"Сухой" и "МиГ" - входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Мантуров напомнил, что любые реализумые ОАК корпоративные процедуры направлены на достижение экономического результата - оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов. "Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией", - заключил Мантуров.

Ранее в СМИ появилась неофициальная информация о том, что ОАК рассматривает вопрос объединения авиастроительных концернов "Сухой" и "МиГ" в единый дивизион военной авиации.

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