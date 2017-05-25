Мантуров заверил, что бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся даже при слиянии компаний

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся даже в том случае, если будет принято решение о слиянии двух этих компаний, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы. Надо глубже смотреть на вопрос (объединения двух компаний - -прим. ред.). Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается - это формальный вопрос экономического толка. Главное - "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться", - сказал он.

Оба производителя -"Сухой" и "МиГ" - входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Мантуров напомнил, что любые реализумые ОАК корпоративные процедуры направлены на достижение экономического результата - оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов. "Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией", - заключил Мантуров. Ранее в СМИ появилась неофициальная информация о том, что ОАК рассматривает вопрос объединения авиастроительных концернов "Сухой" и "МиГ" в единый дивизион военной авиации.