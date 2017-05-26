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От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россияне

Экономика и бизнес
26 мая, 13:00 UTC+3

Завести интернет-магазин, заработать на YouTube или открыть ресторан. Рассказываем, какие поисковые запросы, связанные с предпринимательством, наиболее популярны в "Яндексе"

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© Егор Алеев/ТАСС

26 мая отмечается День предпринимателя. Профессиональный праздник отечественного бизнес-сообщества президента России Владимира Путина установил своим указом десять лет назад. С тех пор Россия значительно укрепила свои позиции в международных рейтингах по развитию предпринимательства. На сегодняшний день в России 3,1 млн индивидуальных предпринимателей. ТАСС изучил данные поисковых запросов, предоставленные Яндексом, и выяснил, какой бизнес хотят завести россияне и на чем разбогатеть.

• Безусловный лидер среди поисковых запросов — "как открыть свой бизнес" (его в общий рейтинг вносить не стали). Более конкретные запросы свидетельствуют о том, что большинство россиян интересует электронная коммерция. А именно, как запустить собственный интернет-магазин. При этом наибольшей популярностью пользуются магазины одежды, продуктов и цветов.

• В сфере услуг по запросам лидируют салоны красоты. Интернет-пользователи также проявляют интерес к открытию своего автосервиса, фитнес-клуба или банка. 

• Многие россияне хотели бы попробовать себя в отрасли общепита — завести собственный ресторан, кафе или бар. Еще один популярный поисковой запрос из этой области— "как открыть свой ночной клуб".

• Среди способов заработка россиян больше всего волнует, как монетизировать свой канал на YouTube. В Яндексе также ищут способы разбогатеть с помощью Forex, игры на бирже и ставок.

• В целом, запросы свидетельствуют, что все больше людей стремятся пробовать себя в интернет-предпринимательстве. И такие старые способы стать бизнесменом, как открыть ларек или ломбард, постепенно уходят в прошлое.

Артур Громов

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