ОПЕК приняла в состав картеля Экваториальную Гвинею

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. ОПЕК на заседании в Вене приняла в состав организации четырнадцатого члена - Экваториальную Гвинею, как и ожидалось ранее, сообщил в приветственной речи министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Добро пожаловать!" - сказал он и пожал руку представителю Гвинеи.