Инвестиционный потенциал регионов РФ представят в рамках презентационной программы ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Представители государства и бизнеса расскажут о перспективах регионов России для инвесторов в рамках насыщенной презентационной программы под девизом «Формируя будущее России» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума.

"В рамках презентаций, питч-сессий, дебатов и дискуссий участники мероприятия смогут познакомиться с конкретными планами и потребностями страны, изучить инвестиционный потенциал регионов, а также встретиться с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении "Росконгресса".

Значимые для страны проекты поможет представить ТАСС, который выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке ЕY.

В частности, свои презентации представят Армения, Республика Беларусь и Куба. Презентация Республики Беларусь пройдет при участии первого заместителя премьер-министра республики Василия Матюшевского и первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.

Основными составляющими благоприятного инвестиционного климата регионов являются индустриально развитая экономика, инфраструктурные условия, создающиеся для резидентов, и комфортная среда для инвесторов. В рамках реализации новой индустриальной модели состоятся презентации объектов инновационной инфраструктуры Хабаровского края (ОАК Комсомольска-на-Амуре), Владимирской области (индустриальный парк "Камешково"), проектов Московской области – "DEGA Кластер Ногинск", "Ступино-1", "Коледино", "Шереметьево", ОЭЗ "Дубна", ОЭЗ "GDP Quadrat", а также будут представлены стратегически важные площадки Смоленской области (государственные индустриальные парки "Феникс" и "Сафоново", территория социально-экономического развития города Дорогобуж).

Привлечение инвестиций в экономику - одна из стратегических задач регионов. Где искать капиталовложения в отрасль - один из самых часто задаваемых вопросов. Перспективы реализации идей (на примере проекта "Карта жителя" в Республике Татарстан), как эффективно привлекать инвестиции и правильно общаться с потенциальными партнерами предлагается обсудить на сессии в формате диалога.

Дискуссия "Тенденции развития электронных средств оплаты для автомобилистов" призвана ответить на вопросы, должно государство играть ведущую роль в организации систем и средств оплаты проезда и возможно ли унифицировать средство оплаты для автомобилистов, для оплаты дорожных сервисов и услуг.

В целях модернизации страны необходимо проводить эффективную политику, направленную на стимулирование развития экономик регионов. В формате блица будут представлены возможности и инвестиционные площадки Ярославской, Тульской и Новгородской областей, республик Крым и Татарстан, а также презентован инновационный медицинский кластер в Кавминводах (АО "КРСК").

С каждым днем растет количество инновационных технологий и умных решений в различных сферах жизни. Создаются новые платформы и подходы для реализации коммунальных, медицинских и транспортных услуг. В рамках мероприятия будут представлены проекты, цель которых - создать комфортную и функциональную среду как на региональном, так и на городском уровне. Группа компаний COALCO представит новый проект "IQ РЕГИОН", который демонстрирует инновации в области ЖКХ, транспорта, образования и телемедицины, а также инфраструктурный проект "Центральный сухой порт". Компания "Форсайт" презентует проект "Создаем "Умный регион" и опыт внедрения на базе отечественной ИТ технологии "Prognoz Platform".НИУ-ВШЭ преставит проект "Digital Social Science в науке, образовании, бизнесе".

Благоустройство и развитие территорий, современные архитектурно-художественные решения, новые туристические объекты трансформируют облик регионов и способствуют возрождению их культурного наследия. В ходе соответствующей сессии будут представлены туристические возможности города федерального значения Севастополь, а также перспективы реализации индустриального парка "Гераклид".

Корпорация "Российский учебник" и НИУ "Высшая школа экономики" представят "Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов".

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке ЕY.