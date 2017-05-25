Минкомсвязь подготовила предложения о поэтапном запуске "пакета Яровой"

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. "Пакет Яровой", вероятно, будет внедряться поэтапно в регионах или с меньшего объема данных для хранения. Об этом сообщил журналистам министр связи РФ Николай Никифоров в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Татарстане.

"Все понимают, что это достаточно проблематично - в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. Этапность будет, она будет определяться какими-то подзаконными актами, скорее всего совместными приказами", - сказал министр, отвечая на вопрос о деталях реализации "пакета Яровой".

"Этапность может быть в том числе региональная, по крайней мере мы такое предложение вносим. Мы вносим предложение, чтобы у правительства были полномочия или на уровне постановления, или на уровне приказа это задавать", - пояснил министр.

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