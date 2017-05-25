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Льготная ипотека для IT-специалистов уже появляется в регионах

Экономика и бизнес
25 мая, 16:46 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 25, мая. /ТАСС

Однако министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил о необходимости разработать федеральную программу для всей страны

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Предложения по предоставлению IT-специалистам ипотеки на льготных условиях появляются в регионах, однако нужно разработать федеральную программу для всей страны. Об этом заявил ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

По словам министра, на сегодняшний день льготы по ипотеке для "айтишников" "носят точечный характер". "Фактически это сегодня обсуждается на уровне конкретных регионов. Какой-то федеральной программы пока нет, но нужно сделать обязательно", - пояснил министр, отметив, что сейчас льготная ипотека есть в Иннополисе, а также в технопарке в Новосибирске. "В Иннополисе сейчас обсуждают без первоначального взноса 10% годовых, в том числе для выпускников, сотрудников университета", - добавил Никифоров.

Для того, чтобы запустить крупную программу льготной ипотеки для IT-специалистов по всей стране пока нет источников финансирования и инструментов, отметил министр. "Я думаю, что если мы в том или ином регионе увидим эффективный пример, то мы будем предлагать, как ее тиражировать", - уточнил он.

О необходимости введения льготной ипотеки Никифоров говорил на ЦИПРе год назад. Эту меру он предлагал предусмотреть в специальной программе "по поддержке и удержанию российских IT-разработчиков".

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