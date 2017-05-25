Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 12,5%

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5%. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы регулятора Яков Смолий.

"Правление приняло решение снизить учетную ставку до 12,5% с 26 мая 2017 года", - сказал он.

В марте 2017 года Нацбанком Украины была установлена учетная ставка на уровне 14%. В апреле ставка была снижена до 13%.