Сбербанк и Alibaba создают прототип платформы электронной торговли

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк представит прототип платформы электронной торговли и других услуг для малого и среднего бизнеса осенью этого года, в разработке прототипа принимает участие китайский гигант Alibaba, заявил заместитель министра экономики Олег Фомичев.

Платформа или так называемая "экосистема" для малого и среднего бизнеса должна позволить предприятиям быстро выйти на внутренний и внешние рынки, а также воспользоваться возможностями технологий Сбербанка для верификации партнеров и транзакций.

"Сбербанк экосистему создает, к осени хотят иметь прототип и мы очень на них рассчитываем, через нее будет поддерживаться малый и средний бизнес на другом уровне", - заявил Фомичев, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Татарстане.

По его словам, над созданием собственных "экосистем" также работают Альфа-банк, ВТБ и ВЭБ.

Сбербанк пока не разглашает деталей создаваемой платформы, а также возможных партнеров. При этом глава Сбербанка Герман Греф является сторонником создания российских "экосистем", являющихся платформами для предоставления комплексных услуг.

Создателями глобальных экосистем являются, в частности, компании Alibaba и Amazon. По мнению Грефа, из российских компаний свои экосистемы способны создать Сбербанк, "Яндекс" и Mail.ru.

"Насколько я знаю, Сбербанк планирует с Alibaba свою платформу создавать", - сказал Фомичев. Он подчеркнул важность создания собственных "экосистем" для российских компаний.

"Это пример того, что у нас, по крайней мере, в финансовом секторе компании над этим работают, они пытаются сейчас создавать свои платформы, свои "экосистемы", чтобы не попасть в чужие. Ведь если не ты владелец "экосистемы", ты будешь участвовать через чужую", - отметил Фомичев.