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Реестр необходимых России к 2025 году технологий появится к осени

Экономика и бизнес
25 мая, 15:14 UTC+3

По словам помощника президента РФ Андрея Белоусова, очень важно уже сейчас начинать заниматься вопросами регуляторики и стандартизации

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ИННОПОЛИС, 25 мая. /ТАСС/. Реестр технологий (или компетенций), необходимых России к 2020 и 2025 году, будет сформирован к осени текущего года, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам обсуждения программы развития цифровой экономики России в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР).

"Я считаю, что там (в программе цифровой экономики России) очень важный момент - нужно сформировать сейчас реестр технологий (или компетенций), которые нужно иметь в стране к 2020 и 2025 году", - сказал Белоусов. "Мы договорились, что коллеги сформируют (реестр) за 3-4 месяца, думаю, где-то осенью он появится", - добавил он.

По словам Белоусова, очень важно уже сейчас начинать заниматься вопросами регуляторики и стандартизации. "Третье - вопрос подготовки кадров, потому что у нас, к сожалению, дефицит кадров в этой области", - отметил помощник президента.

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Белоусов, Андрей Рэмович
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