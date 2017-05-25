ЦБ призвал Минкомсвязь ускорить решение вопроса доступности интернета в регионах РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России предложил Минкомсвязи совместно ускорить решение вопроса проникновения интернета в российских регионах, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Вопрос инфраструктуры и доступности интернета - он стоит. Предлагаю совместными усилиями с Минкомсвязи этот вопрос решить быстро. И как минимум иметь дорожную карту по регионам и удаленным местам, как и где они предполагают это делать. Я знаю, что такие планы есть до 2025 года, но нужно ускориться", - сказала Скоробогатова.

Ранее представители Всемирного банка (ВБ) позитивно оценивали ситуацию с доступом в интернет в России. По оценкам экономистов ВБ, доступ в интернет в стране "прост и недорог", по этому показателю Россия лидирует среди стран Европы и Центральной Азии, хотя в отдаленных регионах и нет стопроцентного проникновения.

Вместе с тем по объему электронной коммерции Россия отстает от развитых стран мира, указывали представители Всемирного банка.