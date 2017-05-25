Рост инвестиций в экономику РФ за I квартал 2017 года составил 2%

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал РФ в I квартале 2017 года выросли на 2%, сообщил замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.
"Мы надеемся, что макроэкономические условия зададут тон дальнейшему росту инвестиций, инвестиции за первый квартал 2017 года выросли на 2%", - сказал Подгузов в ходе расширенного заседания общественного совета проекта "Локомотивы роста".
Подгузов подчеркнул, что такой рост инвестиций наблюдается впервые за "долгие годы". Замминистра напомнил, что низшая точка цикла в российской экономике была пройдена в середине 2016 года. "То есть со второй половины 2016 года мы видим уже серьезные индикаторы, которые указывают на то, что период стагнации завершен и мы переходим к росту экономики", - считает Подгузов.
В качестве примера положительных индикаторов в первом квартале 2017 года замминистра привел рост промышленного производства на 2%, рост погрузки на 3,8% и рост потребления электроэнергии на 2%.