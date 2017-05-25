Какие возможности принесет северным регионам железнодорожная магистраль "Белкомур"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первые поезда по железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) могут пойти уже в 2023 году. Перспективы реализации проекта обсудили на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках Дней Архангельской области в верхней палате парламента.

Как рассказал ТАСС после заседания председатель Собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов, соблюсти сроки запуска проекта можно при условии подписания концессионного соглашения по строительству железнодорожной магистрали к началу 2018 года. Ранее ТАСС сообщал, что инвестор - китайская компания Poly International Holding Co. (входит в холдинг Poly Group) - подтвердила готовность вложить в "Белкомур" до $5,5 млрд. Ожидается, что концессионное предложение "Белкомуру" будет подготовлено и внесено в правительство России уже в этом году.

"Для реализации проекта предстоит реконструировать и построить с нуля сотни километров железных дорог. Импульс к развитию получат основные кластеры экономики: химический, лесной, транспортный, судостроительный, строительный, ТЭК, добыча полезных ископаемых, переработка морских биоресурсов. Будет создано более 45 тысяч новых рабочих мест. При условии подписания концессионного соглашения с инвестором к началу следующего года первые поезда могут пойти по трассе уже в 2023 году", - прокомментировал перспективы реализации проекта Новожилов.

По его словам, сенаторы поддержали строительство "Белкомура": разработан пакет рекомендаций, который войдет в проект постановления Совета Федерации.

"Белкомур" в Архангельской области

Как пояснил ТАСС первый замгубернатора Архангельской области - председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, в 2016 году был проведен стратегический аудит проекта "Белкомур", который подтвердил его высокую макроэкономическую эффективность.

"Эта эффективность особенно возрастает, если рассматривать проект "Белкомур" в динамической увязке со всем комплексом крупных инфраструктурных проектов в макрорегионе, которые уже начали реализовываться или планируются к реализации в ближайшее время. Я имею в виду Мурманский транспортный узел, Северный широтный ход, глубоководный район морского порта Архангельск", - сказал Алсуфьев.

По имеющимся расчетам, более 40 предприятий в зоне прохождения "Белкомура" получат возможность развития, более 100 предприятий повысят свою эффективность. Предполагается, что это позволит приостановить отток населения с северных территорий, обеспечит закрепление трудовых ресурсов, необходимых для масштабного освоения Арктики.

Что касается непосредственно Архангельской области, то, по расчетам, регион сможет дополнительно осваивать 4 млн кубометров лесных ресурсов в год. "Белкомур" даст возможность увеличения добычи бокситовой руды в Североонежском бокситоносном районе, где сосредоточено 18% российских запасов бокситов. Из добывающих проектов "Белкомур" будет способствовать также освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле, добыче и использованию известняков для целлюлозно-бумажной промышленности и в целом увеличению добычи строительных материалов, таких как гипс, строительный камень, гравий, песок. Ожидается и повышение эффективности добычи алмазов на месторождениях им. М. Ломоносова и им. В. Гриба.

Что получит Пермский край

У Пермского края минимальная доля в этом проекте - порядка 9,5%, но и этому региону проект принесет выгоду. По расчетам властей, ввод трассы позволит решать вопросы вывоза калийных удобрений в объеме до 10 млн тонн в год из Соликамского бассейна. Это 100% российских запасов.

"Но при этом важно не увеличить нагрузку на производителей за счет тарифов на перевозку грузов", - сказал журналистам врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Для Пермского края появятся и дополнительные возможности по освоению лесных ресурсов, покрывающих 70% территории региона. Как и у соседей, это приведет и к увеличению добычи строительных материалов: известняка, гипса, ангидрита, керамзитовых глин, песчано-гравийной смеси.

Коми: развитие Приполярного Урала

Что касается Республики Коми, то ввод "Белкомура" позволит освоить новые лесные ресурсы. Только в южной части региона экономически доступная лесосека увеличится на 5 млн кубометров в год.

Дорога поможет региону и в развитии крупных месторождений общероссийского значения: бокситов Тиманского кряжа (30% общероссийских запасов), титановых руд Ярегского нефтетитанового месторождения (50% запасов), кварцево-жильного сырья (80% запасов), Усинского нефтяного, Возейского нефтегазоконденсатного и Вуктыльского газоконденсатного месторождений, железо-марганцевых и хромитовых руд Приполярного Урала.

"Потенциально регион и ресурсные проекты, работающие на Восток, на Азию, могут быть привязаны к "Белкомуру". Это развитие нефтедобычи, строительство предприятий газового комплекса, предприятий горнорудного комплекса, будь то добыча титана или угля. Я уж не говорю о лесе, потому что "Белкомур" только в наших регионах (на границе Коми с Архангельской областью и с Пермским краем) открывает почти 5 млн кубометров лесосеки, переводит этот лес в категорию доступного, экономически выгодного", - заявил ТАСС зампред правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Николай Герасимов.

По его словам, республика с первого шага активно проявляла себя, добиваясь реализации этого проекта.

"Мы всегда выходили на позицию, что этот проект предельно интересен, повышает степень развития инфраструктуры республики и переводит ее на новый уровень. Проект не только соединяет регионы, север и юг, Европу и Азию, но и создает серию перспектив, до сего дня недоступных регионам. Позиция Коми проста и стандартна: мы заинтересованы в том, чтобы этот проект, несмотря на длительность его реализации, случился, начал работать на развитие и нашего региона", - сказал Герасимов.

Проект "Белкомур"

Проект строительства новой железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок (доставки грузов двумя или несколькими видами транспорта).