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ВЭБ представит на ПМЭФ-2017 проект летающего мотоцикла

Экономика и бизнес
25 мая, 15:45 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, мая. /ТАСС

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков отметил, что это российская разработка, которая является совершенно новым и перспективным видом транспорта

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КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проект летающего мотоцикла. Об этом заявил глава ВЭБ Сергей Горьков, выступая с лекцией перед студентами Казанского (Приволжского) федерального университета.

"У нас есть интересный проект, мы его представим на Петербургском экономическом форуме. В России есть проект, который называется "летающий мотоцикл" и который в состоянии поднять человека. Мы представим этот проект на Питерском форуме, мы там покажем, как он летает, как он двигается", - сказал Горьков.

По его словам, это российская разработка, в которую ВЭБ инвестировал, и она является совершенно новым и перспективным видом транспорта. "Это уже не дрон, это некое устройство, которое перевозит человека. Пока это 20 км, скорость - 80 км/ч, но это уже реальная заявка на изменение транспортного средства", - отметил Горьков.

Он рассказал, что примерно через 20-25 лет людям могут запретить управлять автомобилем, а автоперевозки будут осуществляться беспилотниками.

"Беспилотные автомобили будут завоевывать мир. Вывод, который делают сейчас, что через 20-25 лет, возможно, людям запретят управлять автомобилем", - подчеркнул Горьков, добавив, что люди эмоциональны и поэтому могут совершать ошибки в управлении.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке ЕY.

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