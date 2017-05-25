СМИ: в ФРГ прокуратура проверяет причастность Bosch к дизельному скандалу

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БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германская прокуратура начала расследование в отношении компании Bosch, которая может быть косвенно вовлечена в дизельный скандал вокруг автопроизводителя Daimler. Об этом сообщила газета Handelsblatt.
Для немецких автопроизводителей Bosch является поставщиком ключевых компонентов и деталей, которые используются при создании дизельных двигателей.
В 2015 году прокуратура начала проверку в отношении этой компании, когда стало известно о том, что Volkswagen подделывал результаты тестов на выбросы вредных веществ в атмосферу. На текущей неделе появились сообщения об аналогичном расследовании в отношении другого концерна - Daimler. Поэтому прокуратура открыло второе дело, пишет газета.
"По делу Daimler ведется расследование в отношении сотрудников Bosch из-за подозрения в соучастии", - приводит Handelsblatt слова представителя прокуратуры.