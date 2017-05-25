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Бензин в РФ за неделю подорожал на 7 коп., дизельное топливо - на 5 коп.

Экономика и бизнес
25 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

С начала года бензин подорожал на 3,1%, дизтопливо - на 2,8%

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 15 по 21 мая - выросли на 7 копеек и составили 37,6 рубля за литр, цены на дизтопливо увеличились на 5 копеек - до 37,67 рубля за литр. С начала года бензин подорожал на 3,1%, дизельное топливо - на 2,8%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 22 мая выросла на 2 копейки - до 34,02 рубля за литр, Аи-92/Аи-93 подорожал на 7 копеек - до 36,44 рубля, цена на Аи-95 и выше увеличилась на 7 копеек и составила 39,66 рубля.

За прошедшую неделю в 42 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены на него увеличились в Красноярске - на 1,3% и Севастополе - на 1,1%. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,2%, Санкт-Петербурге - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 35,3 до 37,9 рубля за литр, марки Аи-95 и выше - от 38,7 до 42,2 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стоил от 35,3 до 37,19 рубля, марки Аи-95 и выше - от 38,8 до 41,24 рубля за литр.

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