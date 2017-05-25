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Международные резервы РФ за неделю повысились до $405 млрд

Экономика и бизнес
25 мая, 16:07 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Резервы выросли на $5,3 млрд

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 12 по 19 мая - выросли на $5,3 млрд и составили $405 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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