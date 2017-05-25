Белоруссия запретила ввоз птицы из Самарской области и Марий Эл из-за птичьего гриппа

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МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа. Об этом сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.
"По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, - отметило ветеринарное ведомство. - В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Самарской области и Республики Марий Эл живой птицы".
Кроме того, под запрет попали инкубационное яйцо диких, зоопарковых и цирковых животных, мясо птицы, яичной порошок, меланж, пух и перо, корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи (пернатая дичь), а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.