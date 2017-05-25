Минфин против доначисления сумм акциза российским импортерам вин задним числом

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин РФ считает несправедливым доначисление сумм акциза российским импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Ведомство готовит соответствующие изменения в налоговое законодательство. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минфина.
"Минфин России считает несправедливым ретроспективное доначисление сумм акциза российским импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Так как законом жестко регламентирован порядок действий ФТС по взысканию выявленных неуплаченных сумм налога, Минфин России в настоящее время готовит изменения в налоговое законодательство, которые позволят избежать ретроспективного доначисления сумм акциза", - отметили в пресс-службе ведомства.
Принятие поправок планируется в весеннюю сессию этого года, уточнили в Минфине.
Как сообщалось 11 мая, Минфин подписал приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), так как уменьшенные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны, только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. В письме также содержалось предложение взыскать с импортеров недополученные суммы с акцизов, заплаченных в 2016 году.
После дифференциации ставок в 2016 году ставка акциза на вино составляла 9 руб. за литр, на игристое вино - 26 руб. за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП - 5 и 13 руб. за литр соответственно.
С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 руб., на игристые вина - до 36 руб. за литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП ставка сохранилась на уровне 2016 года - 5 руб. за литр, на игристые вина с ЗГУ и ЗНМП - установлена на уровне 14 руб. за литр.
При этом в пресс-службе ФТС ТАСС сообщали, что ведомство намерено взыскать с импортеров вина недополученные за 2016 год суммы акцизов.