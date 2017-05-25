"Газпром" с начала года увеличил экспорт в Европу на 13,2%

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2017 года нарастил поставки газа в Европу на 13,2%, или на 9 млрд кубометров.
"В первой половине 2017 года мы продолжаем наблюдать рост потребления в Европе. С начала года мы увеличили поставки на 13,2%, или на 9 млрд кубометров", - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на заседании Международного делового конгресса в Вене.
Ранее сообщалось, что "Газпром" не исключает пересмотра плана добычи газа в 442,3 млрд куб. м в 2017 г. в сторону увеличения. Ранее "Газпром" в отечности по российским стандартам бухгалтерского учета сообщал, что пересмотрел прогноз добычи газа на текущий год, увеличив его до 442,3 млрд куб. м с 430,44 млрд куб. м - таким образом, по сравнению с прошлым годом добыча может вырасти на 5,5%.
Согласно отчету, "Газпром" прогнозирует, что в целом добыча газа в России составит 656,8 млрд куб. м против 636,4 млрд куб. м в 2016 году.