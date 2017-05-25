Аксенов потребовал до 1 июля решить судьбу замороженных строек в Крыму

Болельщики нарушают — клуб платит: "Спартак" стал чемпионом России по штрафамСпорт 25 мая, 18:40
Черчесов: защитник Нойштедтер присоединится к сборной России 28 маяСпорт 25 мая, 18:39
Черчесов: Акинфеев может пропустить начало австрийского сбораСпорт 25 мая, 18:37
Американский велогонщик ван Гардерен выиграл 18-й этап многодневки "Джиро д' Италия"Спорт 25 мая, 18:20
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФМеждународная панорама 25 мая, 18:09
Суд отказал экс-мэру иркутской Вихоревки в отмене решения губернатора об отставкеНовости партнеров 25 мая, 18:04
Юбилей Соловецкой школы юнг отметили в АрхангельскеНовости партнеров 25 мая, 17:58
Марат Сафин отказался от мандата депутата ГосдумыПолитика 25 мая, 17:51
Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018Спорт 25 мая, 17:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Судьба объектов, строительство которых было заморожено в Крыму до проверки архитектурно-градостроительным советом, должна быть решена до 1 июля 2017 года. Такую задачу перед главным архитектором региона Анной Царевой поставил глава республики Сергей Аксенов.
"До 1 июля задача вам как архитектору по тому списку, по которому у нас запрещено строительство в рамках работы с градсоветом, решить судьбу этих объектов. У нас больше времени не будет. "Морозить" строителей нельзя, надо определяться", - сказал он в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета, обращаясь к Царевой.
Ранее в конце апреля сообщалось, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер и затрагивает в основном приморские районы Крыма. При этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств. Чуть позже стало известно, что в список запрещенных строек попали около 400 объектов, остальным власти разрешили продолжить работу.
Что касается строек, на которые по-прежнему действует мораторий, то, по словам Аксенова, власти должны принять решение - снести их как нарушающие законодательство или разрешить продолжить работу после устранения нарушений.
"Если мы планируем снос, если объект ни в одни ворота не лезет, то мы по нему принимаем план действий, правовую процедуру. Но если это нормальный объект, соответствующий реалиям, но если есть какие-то вопросы и их можно устранить, отдельно также надо принимать решения, чтобы ситуация разрешилась. (Строительную) отрасль подвешивать нельзя", - сказал Аксенов.