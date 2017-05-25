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Аксенов потребовал до 1 июля решить судьбу замороженных строек в Крыму

Экономика и бизнес
25 мая, 17:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Глава Крыма заявил, что власти должны либо снести стройки как нарушающие законодательство объекты, либо разрешить продолжить работу после устранения нарушений

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Судьба объектов, строительство которых было заморожено в Крыму до проверки архитектурно-градостроительным советом, должна быть решена до 1 июля 2017 года. Такую задачу перед главным архитектором региона Анной Царевой поставил глава республики Сергей Аксенов.

"До 1 июля задача вам как архитектору по тому списку, по которому у нас запрещено строительство в рамках работы с градсоветом, решить судьбу этих объектов. У нас больше времени не будет. "Морозить" строителей нельзя, надо определяться", - сказал он в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета, обращаясь к Царевой.

Ранее в конце апреля сообщалось, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер и затрагивает в основном приморские районы Крыма. При этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств. Чуть позже стало известно, что в список запрещенных строек попали около 400 объектов, остальным власти разрешили продолжить работу.

Что касается строек, на которые по-прежнему действует мораторий, то, по словам Аксенова, власти должны принять решение - снести их как нарушающие законодательство или разрешить продолжить работу после устранения нарушений.

"Если мы планируем снос, если объект ни в одни ворота не лезет, то мы по нему принимаем план действий, правовую процедуру. Но если это нормальный объект, соответствующий реалиям, но если есть какие-то вопросы и их можно устранить, отдельно также надо принимать решения, чтобы ситуация разрешилась. (Строительную) отрасль подвешивать нельзя", - сказал Аксенов.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
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