РФ и Намибия планируют в сентябре подписать межправсоглашение по атомной энергетике

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ВИНДХУК /Намибия/, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Намибия завершают подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике. Консультации по проекту документа планируется провести в июне в Москве.
Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор по управлению инновациями "Росатома" Вячеслав Першуков на заседании двусторонней межправительственной комиссии.
"Мы нашли компромиссные решения, которые позволят завершить подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике и провести консультации по проекту документа в рамках "Атомэкспо", которое пройдет в июне, с тем, чтобы подписать соглашение на генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре этого года", - сказал он.
Девятый международный форум "Атомэкспо" пройдет в Москве 19-21 июня. 61-я генеральная конференция МАГАТЭ - 18-22 сентября в Вене.