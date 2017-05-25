Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Намибия планируют в сентябре подписать межправсоглашение по атомной энергетике

Экономика и бизнес
25 мая, 17:34 UTC+3

В июне пройдут консультации по проекту документа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИНДХУК /Намибия/, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Намибия завершают подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике. Консультации по проекту документа планируется провести в июне в Москве.

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор по управлению инновациями "Росатома" Вячеслав Першуков на заседании двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы нашли компромиссные решения, которые позволят завершить подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике и провести консультации по проекту документа в рамках "Атомэкспо", которое пройдет в июне, с тем, чтобы подписать соглашение на генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре этого года", - сказал он.

Девятый международный форум "Атомэкспо" пройдет в Москве 19-21 июня. 61-я генеральная конференция МАГАТЭ - 18-22 сентября в Вене. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Власти Подмосковья упразднили Шатурский район
4
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
5
Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
6
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
7
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
Темы дня
Загрузка...
Реклама