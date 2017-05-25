РФ и Намибия планируют в сентябре подписать межправсоглашение по атомной энергетике

ВИНДХУК /Намибия/, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Намибия завершают подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике. Консультации по проекту документа планируется провести в июне в Москве.

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор по управлению инновациями "Росатома" Вячеслав Першуков на заседании двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы нашли компромиссные решения, которые позволят завершить подготовку межправительственного соглашения по атомной энергетике и провести консультации по проекту документа в рамках "Атомэкспо", которое пройдет в июне, с тем, чтобы подписать соглашение на генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре этого года", - сказал он.

Девятый международный форум "Атомэкспо" пройдет в Москве 19-21 июня. 61-я генеральная конференция МАГАТЭ - 18-22 сентября в Вене.