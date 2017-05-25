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МВФ: новая сделка по нефти сначала поддержит цены, но потом будет нивелирована

Экономика и бизнес
25 мая, 17:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Причиной станет добыча сланцевой нефти в США

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ исходит из того, что новая договоренность ведущих стран - экспортеров нефти по ограничению ее поставок на мировые рынки на какое-то время поддержит цены, но со временем будет нивелирована добычей сланцевой нефти в США. Такое мнение выразил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов, официальный представитель фонда Джерри Райс.

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"Мы считаем, что на какое-то время это поможет нефтедобывающим странам, поскольку спотовые цены (цены за наличный расчет при немедленной поставке - прим. ТАСС) повысились сразу после того, как в середине мая Саудовская Аравия и Россия исходно согласовали продление соглашения", - сказал высокопоставленный специалист, имея ввиду соглашение об ограничении добычи нефти.

"В среднесрочной перспективе, как мы ожидаем, производители сланцевой нефти в США компенсируют сокращение добычи в ОПЕК, - продолжил Райс. - Таким образом, среднесрочные последствия, на наш взгляд, будут ограниченными".

Представитель МВФ отметил, что прогнозы самого фонда по ценам на нефть будут пересматриваться при очередном обновлении прогнозно-аналитического доклада по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики. Выпуск этого обновления ожидается в июле.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей нефти в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей, обсуждаемых сегодня в Вене. Речь идет о продлении договоренности на ближайшие девять месяцев. Судя по высказываниям Райса, в МВФ исходят из того, что принятие этого решения уже предопределено.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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