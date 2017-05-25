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МИД РФ: Латвия пытается любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2"

Экономика и бизнес
25 мая, 18:01 UTC+3

В Москве обратили внимание на инструкции латвийского МИД для министров с "правильным" объяснением решения правительства не поддерживать строительство газопровода

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Латвии пытаются любыми способами осложнить строительство газопровода "Северный поток-2", не чураясь откровенных подтасовок. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД России.

Как отметили в российском дипведомтсве, в условиях отсутствия реальных юридических оснований для противодействия реализации этого, безусловно, перспективного и экономически выгодного проекта, его противники "вынуждены всякий раз выдумывать все более экзотические "аргументы" для оправдания своей деструктивной позиции".

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"В этом плане не могли не обратить на себя внимание подготовленные латвийским внешнеполитическим ведомством инструкции для своих министров с "правильным" объяснением решения правительства не поддерживать связанные с "Северным потоком-2" мероприятия, - указали в МИД РФ. - По степени абсурдности они превосходят все ранее озвученные в отношении данного проекта заявления латвийских официальных лиц".

"Пример - нагнетание страхов по поводу "угрозы единству стран ЕС и НАТО" в случае хранения труб на территории Вентспилсского порта либо проникновение в страну "российских шпионов" для "подрыва основных принципов охраны окружающей среды", - обратили внимание в российском министерстве. - Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2", не чураясь откровенных подтасовок".

"Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии", - заключили в дипведомстве.

Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. 

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