МИД РФ: Латвия пытается любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Латвии пытаются любыми способами осложнить строительство газопровода "Северный поток-2", не чураясь откровенных подтасовок. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД России.

Как отметили в российском дипведомтсве, в условиях отсутствия реальных юридических оснований для противодействия реализации этого, безусловно, перспективного и экономически выгодного проекта, его противники "вынуждены всякий раз выдумывать все более экзотические "аргументы" для оправдания своей деструктивной позиции".

"В этом плане не могли не обратить на себя внимание подготовленные латвийским внешнеполитическим ведомством инструкции для своих министров с "правильным" объяснением решения правительства не поддерживать связанные с "Северным потоком-2" мероприятия, - указали в МИД РФ. - По степени абсурдности они превосходят все ранее озвученные в отношении данного проекта заявления латвийских официальных лиц".

"Пример - нагнетание страхов по поводу "угрозы единству стран ЕС и НАТО" в случае хранения труб на территории Вентспилсского порта либо проникновение в страну "российских шпионов" для "подрыва основных принципов охраны окружающей среды", - обратили внимание в российском министерстве. - Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2", не чураясь откровенных подтасовок".

"Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии", - заключили в дипведомстве.

Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.