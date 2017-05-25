Экспортная платформа Ростеха поможет IT-компаниям из РФ выйти на развивающиеся рынки

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Компания RITE (основным акционером которой является Ростех) заключила на форуме ЦИПР-2017 соглашения с российскими IT-компаниями для их продвижения на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и стран ЕврАзЭС - стран, где позиции Ростеха наиболее сильны.

Как сообщил журналистам гендиректор RITE Егор Иванов, компания на 75% принадлежит ГК "Ростех", остальные 25% находятся у группы частных инвесторов, которые вложили $2,5 млн.

Предполагается, что RITE станет уникальным "окном" экспорта российских IT-решений, и будет заниматься продажей комплексных российских IT-продуктов и услуг на внешние рынки. Компания планирует распространять IT-решения, используя представительства Ростеха в 53 странах, через которые продается военно-техническая продукция, электроника и другие товары, производимые входящими в ГК "Ростех" компаниями.

Среди каналов продаж RITE также межправительственные комиссии, добавил гендиректор компании. "Мы не являемся институтом развития, мы являемся компанией, которая физически осуществляет продажи на международных рынках. Для любой компании международное развитие - это транзакционные издержки, и зачастую выручка или доход от продажи отдельно взятого решения не покрывает транзакционные издержки", - пояснил Иванов.

В рамках ЦИПР-2017 RITE подписал соглашение с шестью компаниями: разработчиком решения для распознавания лиц NtechLab, российским венчурным фондом в сфере виртуальной реальности VRTech, с компанией из сферы кибербезопасности Group IB, с разработчиком российского аналога Microsoft Office - "Мой офис" (компания "Новые облачные технологии"), поставщиком IT-решений Softline и разработчиком информсистем для госорганов Etton, и российским венчурным фондом в сфере виртуальной реальности VRTech.

Тонкости продвижения

Директор по особым поручениям ГК "Ростех" и председатель совета директоров RITE Василий Бровко отметил, что у компании есть ряд преимуществ. "Во-первых, мы готовы предложить нашим зарубежным партнерам глубоко кастомизированный продукт. Для решения этой задачи в компании RITE есть серьезные компетенции в области стратегического, управленческого и нормативно-правового консалтинга", - пояснил он.

По словам Бровко, в отличие от ряда глобальных игроков рынка RITE предлагает заказчику передачу прав на созданные в рамках сотрудничества IT-системы. "Кроме того, наши продукты будут конкурентоспособны с точки зрения цены - это обусловлено относительно низкой стоимостью российских IT-решений и низким курсом национальной валюты", - добавил он.

В своем послании президент России Владимир Путин назвал IT-индустрию одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики РФ. Он напомнил, что объем экспорта отечественных IT-компаний за пять лет вырос вдвое, и сейчас составляет $7 млрд. Президент уверен, что есть все возможности сделать IT-индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России уже в ближайшее десятилетие.