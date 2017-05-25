ВТБ 24 реализовал полный объем заявок по ОФЗ для населения на 5 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ 24 реализовал полный объем заявок по ОФЗ-н на 5 млрд рублей в рамках своего лимита. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что всего в офисах банка было принято около четырех тысяч заявок на сумму 5 млрд рублей и кредитное учреждение готово к размещению дополнительного объема бумаг.

По словам директора инвестиционного департамента ВТБ 24 Сергея Лукьянова, больше трети от общего числа заявок пришлось на Москву и Подмосковье, около 15% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Средний чек по принятым заявкам в ВТБ24 составил более 1,2 млн рублей, что значительно выше наших ожиданий. Облигации пользуются спросом, и мы, безусловно, планируем продолжать свое участие в данном проекте", - сообщил Лукьянов.

Ранее сегодня зампред правления Сбербанка Белла Златкис сообщала, что Сбербанк продал ОФЗ для населения на 8 млрд рублей, к концу лета рассчитывает полностью реализовать свою квоту (10 млрд рублей).

ОФЗ-н продаются через Сбербанк и ВТБ, объем выпуска был поделен между ними по 7,5 млрд рублей. Впоследствии было принято решение увеличить квоту Сбербанка на 2,5 млрд рублей, так как он практически исчерпал свою долю.